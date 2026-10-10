Депутати Європарламенту закликали закрити «Російські доми» у 15 країнах ЄС

71 депутат Європейського парламенту з різних політичних груп і країн звернувся до керівництва ЄС із закликом виробити спільний підхід до «Російських домів» та визначити правові механізми для припинення їхньої роботи. Ініціаторкою звернення стала литовська євродепутатка Раса Юкнявічене, повідомляє литовський мовник LRT.

Лист адресували президенту Європейської ради Антоніу Кошті, президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та главі дипломатії ЄС Каї Каллас.

«Це російські шпигунські центри в Європі, які діють проти ЄС і координують операції з іноземного інформаційного маніпулювання та втручання», — заявила Юкнявічене.

За даними звернення, «Російські доми» продовжують працювати у 15 країнах ЄС: Австрії, Бельгії, Болгарії, Кіпрі, Чехії, Фінляндії, Франції, Німеччині, Греції, Угорщині, Італії, Люксембурзі, Мальті, Словаччині та Іспанії.

Мережею керує російська державна агенція «Россотрудничество», яка перебуває під санкціями ЄС. У санкційних документах Євросоюзу її називають головною державною структурою, що поширює кремлівську «м’яку силу» та гібридний вплив, зокрема просуває концепцію «русского мира», фінансує пропагандистські проєкти й поширює кремлівські наративи та історичний ревізіонізм.

Єврокомісія раніше заявляла, що рішення про закриття окремих «Російських домів» належать до компетенції держав-членів. Автори звернення вважають, що цього недостатньо, і закликають Єврокомісію, Європейську службу зовнішніх дій та країни ЄС виробити спільний механізм для припинення роботи таких структур.

У вересні Німеччина оголосила про розірвання договору оренди будівлі «Російського дому» в Берліні на тлі російських гібридних атак. Установа роками також стикалася зі звинуваченнями в поширенні пропаганди та підозрами у шпигунській діяльності.

Водночас «Російський дім» у Брюсселі продовжує працювати. За даними LRT, він діє понад 30 років, популяризує навчання та російську мову й проводить заходи, які видання характеризує як пропагандистські. 7 жовтня центр опублікував привітання Володимиру Путіну з днем народження, побажавши йому «сил служити Росії».

Попри санкції, «Россотрудничество» нещодавно повідомило про домовленості щодо відкриття ще 11 «Російських домів» за кордоном: восьми в країнах Африки, двох у Вірменії та одного в Таїланді.