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Вікторія Бекхем випустила дебютну колекцію декору та посуду з Westwing

Артем Черничко 15 жовтня 2026
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Європейський бренд товарів для дому Westwing випустив спільну ексклюзивну колекцію для сервірування столу з британською дизайнеркою Вікторією Бекхем. Це її перший проєкт у сфері інтер'єрного дизайну.

Колекція під назвою Serving Style переносить естетику модного бренду дизайнерки у світ декору, посуду та текстилю. За задумом творців, предмети мають перетворити щоденні прийоми їжі на вишуканий ритуал.

«Дім — це місце, де відбуваються найважливіші моменти життя. Ця співпраця стала природним способом дослідити інтер'єрний світ через призму дизайну, майстерності та уваги до деталей, які визначають усе, що ми робимо як бренд», — зазначила Вікторія Бекхем.

Дизайн лінійки перегукується з модними колекціями дизайнерки: тарілки прикрашені ланцюговими візерунками, а силуети столових приборів нагадують сукні, що спадають хвилями. У колірній гамі переважають білий і сріблястий кольори з акцентами зеленого.

Металеві аксесуари — підставки під серветки, тарілки у формі мушель та ложки для подачі — отримали чеканну текстуру у стилі англійського руху «Мистецтва і ремесла» XIX століття. Вази та скляний посуд доповнили м'якими хвилястими краями.

У Westwing наголосили, що ця співпраця створює природний діалог між модою та інтер'єрним дизайном, пропонуючи новий спосіб вираження власного стилю вдома.

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