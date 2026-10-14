Лувр може закритися, якщо не отримає фінансування на оновлення — директор музею

Лувр у Парижі може бути змушений припинити роботу, якщо не отримає фінансування на оновлення інфраструктури та посилення безпеки. Про це заявив директор музею Крістоф Лерібо, пише ARTnews.

«Якщо Лувр не відремонтувати, не модернізувати й не трансформувати, він дуже швидко відстане від інших і зрештою буде змушений зачинити двері для відвідувачів», — сказав Лерібо. Він закликав майбутній уряд Франції врахувати потреби музею та назвав можливе закриття катастрофою.

У 2025 році Лувр відвідали дев’ять мільйонів людей. У жовтні того ж року злодії викрали з музею французькі королівські коштовності загальною вартістю близько $102 мільйонів. Частину викраденого досі не знайшли. Після пограбування тодішня директорка Лоранс де Кар подала у відставку, а на початку 2026 року посаду обійняв Лерібо.

Плани модернізації Лувру передбачають розв’язання проблем із безпекою та потоками відвідувачів. У травні музей обрав переможців архітектурного конкурсу з розширення — Selldorf Architects і Studios Architecture Paris. Раніше оголошення результатів відклали на невизначений термін, а попередню вартість проєкту оцінювали у $788 мільйонів.

Лерібо оцінював витрати на оновлення у $1,24 мільярда. За його словами, безпеку потрібно враховувати на кожному етапі проєктування, а простого рішення для модернізації музею немає, адже його проблеми тісно пов’язані між собою.