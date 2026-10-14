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Компанія Mattel випустила ляльку «Барбі» в образі Селін Діон, у якому вона співала пісню з «Титаніка»

Іван Назаренко 14 жовтня 2026
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Компанія Mattel представила ляльку Barbie Signature, створену за образом канадської співачки Селін Діон. Вона відтворює вбрання артистки, у якому та виконала пісню «My Heart Will Go On» із фільму «Титанік» на церемонії «Оскар» у 1998 році, пише Independent.

На ляльці темно-синя сукня з довгими рукавами, срібні сережки та синє намисто, натхненне прикрасою «Серце океану» з фільму. Волосся укладене у високу зачіску.

«Для мене велика честь стати частиною історії Барбі завдяки ляльці, натхненній одним із найважливіших моментів моєї кар’єри. Сподіваюся, вона надихатиме людей бути впевненими в собі, здійснювати мрії та вірити у силу власного голосу», — сказала Діон.

Співачка стала черговою знаменитістю, на честь якої створили ляльку Barbie. Раніше такі версії випускали за образами Мераї Кері, Тіни Тернер, Ленні Кравіца і Марго Роббі, яка зіграла Барбі в однойменному фільмі 2023 року.

Діон продала майже 260 мільйонів альбомів у світі. Серед її найвідоміших пісень — «My Heart Will Go On» і «Because You Loved Me».

У 2022 році співачка повідомила, що в неї діагностували синдром м’язової скутості, через який вона скасувала світовий тур Courage і призупинила виступи. У вересні 2026 року Діон повернулася на сцену з концертом у Парижі. Тоді вона подякувала шанувальникам за підтримку й сказала, що виконала обіцянку знову виступати.

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