Нью-Йорк заборонить карети із конями — одну з візитівок міста

У Нью-Йорку планують повністю заборонити роботу карет із конями в Центральному парку, які роками були однією з найвідоміших туристичних атракцій міста. Про відповідну угоду домовилися мер Зоран Мамдані та спікерка міської ради Джулі Менін, пише The New York Times.

Законопроєкт передбачає оголошення карет поза законом із червня 2028 року. Голосування в міській раді Нью-Йорка заплановане на наступний тиждень. Спікерка Джулі Менін зазначила, що очікує на підтримку документа кваліфікованою більшістю із 51 члена міськради, що унеможливить накладення вето.

«Епоха карет із конями в Нью-Йорку добігає кінця. Наша адміністрація подбає про те, щоб кучери та власники були захищені, а коні — у безпеці», — заявив мер Зоран Мамдані.

Попри те, що прогулянки на каретах є візитівкою Центрального парку, активісти роками критикували цю індустрію через жорстоке поводження з тваринами. З 2020 року в місті зафіксували кілька випадків загибелі коней, які непритомніли просто під час поїздок. Заклики заборонити екіпажі різко посилилися цього літа після трагедії, коли 18-річний турист з Індії Романч Махаджан, який катався у кареті з родиною, загинув унаслідок падіння.

У міськраді наголосили, що кінний транспорт став серйозною загрозою для громадської безпеки, тому місту час рухатися далі.

Основною перешкодою для заборони тривалий час був супротив Профспілки транспортних робітників, яка захищає права кучерів. Щоб врегулювати це питання, до тексту документа додали вимогу створити програму адаптації працівників — їм надаватимуть кар'єрні консультації та допомогу з працевлаштуванням у приватному й публічному секторах. Також влада розглядає можливість виплати компенсацій власникам бізнесу.

Окремим пунктом законопроєкт гуманно регулює подальшу долю тварин: коней заборонено продавати на забій або передавати для використання у каретній індустрії в інших містах.