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YouTube почав маркувати пісні, створені штучним інтелектом

Артем Черничко 15 жовтня 2026
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YouTube почав маркувати пісні, створені штучним інтелектом

Відеохостинг YouTube розпочав впровадження спеціального маркування для треків, створених за допомогою генеративного штучного інтелекту, на основній платформі та в сервісі YouTube Music. Про це компанія повідомила у своєму блозі.

«Генеративний ШІ відкриває нові можливості для артистів у створенні, експериментах та поширенні музики. У міру розвитку цих інструментів наші слухачі зазначають, що прагнуть прозорості, коли слухають ШІ-треки», — зазначають у компанії.

Позначки вже почали з'являтися у додатку YouTube Music, а незабаром їх розгорнуть і на основному сайті YouTube. Маркування застосовуватимуть до композицій, які система виявлення сервісу або партнери з музичної індустрії ідентифікують як «створені переважно з використанням генеративного ШІ».

Рішення YouTube стало частиною загальної тенденції серед стримінгових платформ. У серпні Apple Music оголосила про плани додавати маркування «Made by AI» («Створено ШІ»), а Spotify анонсував позначення профілів ШІ-виконавців як «AI Personas». Сервіс Tidal також зобов'язався маркувати такі пісні та позбавити їх можливості отримувати роялті.

Вимоги щодо прозорості підтримують і ключові організації музичної індустрії — зокрема RIAA, IFPI, Академія звукозапису (Grammy) та профспілка SAG-AFTRA, які закликали стримінги вказувати, чи створений трек за допомогою ШІ повністю, чи з його допомогою.

Фото: Alvaro Reyes / Unsplash
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