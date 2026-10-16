БЖ стає партнером проєкту «Фотомісяць» — як взяти участь у фоточеленджі

Видання БЖ стало інформаційним партнером «Фотомісяця» — кураторського проєкту фотографа Тараса Бичка, спрямованого на розвиток і популяризацію української вуличної фотографії у світі. Перший цикл проєкту триватиме з жовтня 2026 року до вересня 2027 року.

Як це працює

Щомісяця учасники отримуватимуть нову тему та досліджуватимуть її через власні роботи у жанрі вуличної фотографії. Тему можна трактувати по-різному: буквально, особисто чи метафорично.

Жовтень 2025. Фото: Діма Маленко

З усіх надісланих світлин куратор щомісяця обиратиме 12 робіт фіналістів, серед яких визначатимуть трійку переможців. Також відбуватиметься глядацьке голосування. Після завершення річного циклу організують виставку робіт усіх фіналістів, надрукують каталог та проведуть низку подій, присвячених українській вуличній фотографії.

Протягом року БЖ висвітлюватиме перебіг челенджу: знайомитиме читачів з учасниками, фіналістами та їхніми роботами. Щомісяця команда видання обиратиме світлину у категорії special mention та розповідатиме про неї окремо. За цей напрям відповідатимуть головна редакторка БЖ Льоля Гольдштейн та фоторедакторка видання Ліза Зуй.

Листопад 2025. Фото: Петро Чекаль

Умови участі

Участь відкрита для українських фотографів незалежно від країни проживання та є безкоштовною.

Приймаються власні фотографії у жанрі вуличної фотографії, що відповідають темі поточного місяця.

Фотографія має бути зроблена саме в місяць проведення челенджу та завантажена на сайт до завершення цього місяця. Архівні роботи не приймаються.

Кожен учасник може завантажити не більше однієї фотографії за календарний день.

До участі не допускаються та не розглядатимуться куратором фотографії, створені з використанням штучного інтелекту, колажування або мультиекспозиції.

Жовтень 2025. Фото: Дмитро Степаненко

Тема жовтня 2026 року: «Непостановочний портрет»

Першою темою челенджу став «Непостановочний портрет» — спонтанне спостереження за героєм у його природному середовищі без попередньої підготовки чи позування.

Героєм кадру не обов'язково має бути людина: це може бути тварина або інший живий персонаж, якщо фотографія передає його характер, стан чи особливість присутності. Головна умова — фотограф не втручається в ситуацію, а лише спостерігає й знаходить свій кадр.

Щоб надіслати фотографію, потрібно зареєструватися на сайті проєкту.