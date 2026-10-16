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PinchukArtCentre випускає першу монографію про художницю Жанну Кадирову

Артем Черничко 16 жовтня 2026
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PinchukArtCentre випускає першу монографію про художницю Жанну Кадирову

У жовтні PinchukArtCentre презентує в Києві першу монографію, присвячену українській художниці Жанні Кадировій — авторці проєктів «Паляниця» та «Гарантії безпеки», що представляв Україну на 61-й Венеційській бієнале. Про це повідомила пресслужба артцентру.

Монографія охоплює найвідоміші роботи Кадирової різних років, що осмислюють трансформації України з початку 2000-х, а також фокусується на проєктах, створених після початку повномасштабного вторгнення.

Робота над виданням розпочалася за підсумками персональних виставок художниці у 2023 році — «Траєкторії польоту» (PinchukArtCentre) та «Хліб насущний. Перша ретроспектива» (Kunstverein Hannover).

Упорядниками виступили артдиректор PinchukArtCentre Бйорн Гельдхоф та куратор Крістоф Платц-Ґаллус. До книги увійшли їхні статті, а також тексти Паскаля Ґілена, Нікіти Кадана, Дарʼї Шевцової, Олексія Аруняна, Катерини Ботанової, Павела Стереца, Шубігі Рао та Паули Топпіли, які переплітаються з авторськими коментарями самої Кадирової.

Книгу створено у співпраці з художницею та німецькою артінституцією Kunstverein Hannover. Видання вийшло англійською мовою в міжнародному німецькому видавництві Distanz за підтримки Galleria Continua.

«Паляниця» Жанни Кадирової

«Видання включає ключові роботи з кожного періоду моєї творчості та розкриває мене з різних ракурсів. Книга дає розуміння, що я відкрита до експериментів з формою та матеріалом — так, малювати та працювати з вишивкою я вперше почала вже у період повномасштабного вторгнення. Саме про роботи, створені після 2022 року, для мене було важливо сказати більше... Зокрема одним із ключових образів, що проходить через всю книгу, стала робота “Russian Rocket”, що нагадує про загрозу російської агресії для світу, а не лише для України», — розповідає Жанна Кадирова.

Робота Жанни Кадирової «Russian Rocket»

У межах релізу PinchukArtCentre проведе у Києві дві публічні події: 20 жовтня (18:30–21:00) у книгарні «Збірка» (вул. Рейтарська, 17) відбудеться неформальна презентація з тимчасовою попап-виставкою за участі художниці та кураторки Дар’ї Шевцової, а 22 жовтня (18:00–20:00) у книгарні «Є» (вул. Лисенка, 3) пройде офіційна презентація та публічна дискусія за участі Жанни Кадирової, Бйорна Гельдгофа і Дар’ї Шевцової.

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Фото на обкладинці: Valentyna Rostovikova / PRYZM photography. Зображення з книги: Distanz / PinchukArtCentre
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