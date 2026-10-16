У Києві розпочався опалювальний сезон — для лікарень, шкіл і дитсадків

З п'ятниці, 16 жовтня, у Києві частково стартує опалювальний сезон. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

На першому етапі тепло подаватимуть до закладів соціальної сфери — лікарень, шкіл та дитячих садків. Підключення відбуватиметься за індивідуальними заявками їхніх керівників.

Винятком наразі залишаються частини Дніпровського та Дарницького районів, де нещодавно зазнав пошкоджень енергетичний об'єкт. За словами мера, відновлювальні роботи на локації тривають.

Подачу тепла до житлового фонду розпочнуть згодом, орієнтуючись на середньодобову температуру повітря.