Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Тут з’являться результати вашого пошуку

Французький дует Justice створив саундтрек для GTA 6

Артем Черничко 16 жовтня 2026
255

Студія Rockstar Games оголосила, що автором оригінального саундтреку до майбутньої відеогри Grand Theft Auto VI став французький електронний дует Justice. Гра вийде 19 листопада на PlayStation 5 та Xbox Series.

Музиканти вже поділилися першим треком із майбутнього альбому гри. Композиція під назвою Flower in a Hurricane створена в колаборації з Tame Impala, співачкою SZA та австралійським рок-гуртом King Gizzard & the Lizard Wizard. Уривки треку вже можна почути в новому трейлері GTA VI.

Прев'ю відео

Для Justice це перший великий проєкт після релізу їхнього останнього альбому Hyperdrama (2024), сумісний трек із якого Neverender (також за участі Tame Impala) здобув премію «Греммі» 2025 року.

Загалом саундтрек GTA VI нараховуватиме 34 треки, які випускають поетапно перед офіційним релізом гри 19 листопада. Наразі опубліковано дев'ять композицій, серед яких роботи Yung Lean, Тревіса Скотта та Cardi B.

Окрім цього, Rockstar вже розкрили список внутрішньоігрових радіостанцій. У грі можна буде послухати Cocoteo FM від Bad Bunny, Flash FM від Robyn, Back Country Radio від Лани Дель Рей та інші радіохвилі.

Прев'ю відео

Це перший за понад десятиліття новий оригінальний саундтрек для франшизи: над попередньою частиною гри у 2013 році працювала команда з The Alchemist, Tangerine Dream, Вуді Джексона та Oh No, а мікшуванням і синхронізацією займався DJ Shadow.

Головними героями GTA VI стануть партнери-злочинці Джейсон і Люсія, образи яких частково натхнені історією Бонні та Клайда. Події розгортатимуться у Вайс-Сіті та штаті Леоніда, а карта буде приблизно вдвічі більшою, ніж у попередній частині.

Мітки
Новини
Читайте також
PinchukArtCentre випускає першу монографію про художницю Жанну Кадирову БЖ стає партнером проєкту «Фотомісяць» — як взяти участь у фоточеленджі У Києві розпочався опалювальний сезон — для лікарень, шкіл і дитсадків Tesla презентувала «літаючий» суперкар — він розганяється до 100 км/год менше ніж за секунду
Знову на слуху: 10 пісень, які отримали друге життя завдяки кіно й серіалам 15 жовтня 2026 Серіал «Керрі» — найвдаліша екранізація роману Стівена Кінга? 14 жовтня 2026 Італійська ковбаса Leoncini — чотири покоління, один стандарт 14 жовтня 2026 Серіал «Війна» — юридичний батл без правил 12 жовтня 2026 Київські замальовки. Випуск 58 11 жовтня 2026 Веселий біт, невеселий сюжет: 10 танцювальних хітів із похмурими текстами 11 жовтня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.

Тут з’являться результати вашого пошуку