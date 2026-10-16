Французький дует Justice створив саундтрек для GTA 6

Студія Rockstar Games оголосила, що автором оригінального саундтреку до майбутньої відеогри Grand Theft Auto VI став французький електронний дует Justice. Гра вийде 19 листопада на PlayStation 5 та Xbox Series.

Музиканти вже поділилися першим треком із майбутнього альбому гри. Композиція під назвою Flower in a Hurricane створена в колаборації з Tame Impala, співачкою SZA та австралійським рок-гуртом King Gizzard & the Lizard Wizard. Уривки треку вже можна почути в новому трейлері GTA VI.

Для Justice це перший великий проєкт після релізу їхнього останнього альбому Hyperdrama (2024), сумісний трек із якого Neverender (також за участі Tame Impala) здобув премію «Греммі» 2025 року.

Загалом саундтрек GTA VI нараховуватиме 34 треки, які випускають поетапно перед офіційним релізом гри 19 листопада. Наразі опубліковано дев'ять композицій, серед яких роботи Yung Lean, Тревіса Скотта та Cardi B.

Окрім цього, Rockstar вже розкрили список внутрішньоігрових радіостанцій. У грі можна буде послухати Cocoteo FM від Bad Bunny, Flash FM від Robyn, Back Country Radio від Лани Дель Рей та інші радіохвилі.

Це перший за понад десятиліття новий оригінальний саундтрек для франшизи: над попередньою частиною гри у 2013 році працювала команда з The Alchemist, Tangerine Dream, Вуді Джексона та Oh No, а мікшуванням і синхронізацією займався DJ Shadow.

Головними героями GTA VI стануть партнери-злочинці Джейсон і Люсія, образи яких частково натхнені історією Бонні та Клайда. Події розгортатимуться у Вайс-Сіті та штаті Леоніда, а карта буде приблизно вдвічі більшою, ніж у попередній частині.