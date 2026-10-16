Tesla презентувала «літаючий» суперкар — він розганяється до 100 км/год менше ніж за секунду

Компанія Tesla провела в Техасі презентацію нового концепту електромобіля Roadster другого покоління. Під час демонстрації автомобіль їздив догори дном, стрибав із рампи та буквально злітав за допомогою стисненого повітря.

Проєкт розробляли спільно Tesla та космічна компанія SpaceX. За словами Ілона Маска, Roadster став «колаборацією найкращої у світі автомобільної компанії та найкращої ракетної компанії».

Замість класичних ракетних двигунів на паливі автомобіль оснастили системою холодних реактивних сопел на стисненому повітрі. Балони для повітря перезаряджаються та компресуються безпосередньо під час їзди.

Сопла розташовані внизу та ззаду авто. Вони дозволяють машині підійматися над землею, перелітати перешкоди (на презентації автомобіль перестрибнув ряд припаркованих машин) та амортизують посадку. Завдяки системі вентиляторного всмоктування електрокар змог проїхати догори дном по рампі типу «хафпайп».

Сопла також можуть працювати на прискорення. За заявою Tesla, авто розганяється до 60 миль/год (майже 100 км/год) за 0,81 секунди, що робить його потенційно найшвидшим серійним авто у світі.

Головний дизайнер Tesla Франц фон Гольцгаузен зазначив, що автомобіль має «аерокосмічну естетику»: купе з твердим верхом отримало кутуватий кузов у стилі суперкарів, двері-ножиці та висувний спойлер.

Сидіння відлиті безпосередньо в шасі, а механічний зв'язок між кермом і колесами повністю замінили на електронну систему (steer-by-wire).

Попри вражаючу шоу-програму, демонстрація відбувалася за попередньо запрограмованим сценарієм і без водія в салоні. Сам Маск перед тестом визнав, що легальність таких «польотів» на дорогах загального користування залишається під великим питанням, а «успіх не гарантований».

Запуск серійного виробництва Tesla Roadster зараз заплановано на 2028 рік. Зазначимо, що це вже не перша відстрочка: компанія вперше анонсувала Roadster другого покоління ще у 2017 році й першочергово обіцяла перші поставки у 2020-му.