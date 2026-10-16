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Культовий готель The Plaza у Нью-Йорку закриють на чотири роки для реставрації

Артем Черничко 16 жовтня 2026
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Нью-йоркський готель The Plaza, розташований на П'ятій авеню, закриває свої двері для гостей у січні 2027 року. Будівля йде на масштабну реставрацію фасаду, яка триватиме щонайменше чотири роки, пише The New York Times.

У керівництві готелю зазначають, що складність і обсяг робіт вимагають тривалого планування та суворого дотримання вимог із збереження історичної спадщини.

Готель, виконаний у стилі французького замку епохи Відродження, відкрився у 1907 році й за понад століття став одним із головних символів Нью-Йорка. Будівля внесена до переліку офіційних історичних готелів Америки (Historic Hotels of America).

Готель The Plaza згадується у романі «Великий Ґетсбі» та серії дитячих книг «Елоїза». Саме тут знімали культові фільми, серед яких «Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку» (у якому з'явився Дональд Трамп, який на той момент володів готелем), «Крокодил Данді» та «Несплячі в Сіетлі».

Прев'ю відео

У різний час у готелі зупинялися The Beatles, Лайза Міннеллі, видатний архитектор Френк Ллойд Райт та сотні інших світових знаменитостей.

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