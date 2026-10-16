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Археологічний парк Помпеїв випустив фотокнигу зі своїми котами

Артем Черничко 16 жовтня 2026
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Археологічний парк Помпеїв випустив фотокнигу зі своїми котами

Коти, які живуть на території Археологічного парку Помпеїв та давно стали зірками соцмереж і улюбленцями туристів, отримали власний фотоальбом. Видання під назвою «Gatti di Pompei» випустило видавництво Giunti Editore у співпраці з адміністрацією парку.

Основою для книги стали знімки археологині та фотографки Сільвії Вакки. Вона зафільмувала повсякденне життя котячої колонії в найтихіші години, коли вулиці давньоримського міста порожніють. На світлинах чотирилапі прогулюються давніми бруківками, відпочивають у внутрішніх двориках та на руїнах об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Зараз на території археологічного комплексу постійно мешкає від 40 до 50 котів. Вони вже давно стали невіддільною частиною місцевого пейзажу та сучасної культури Помпеїв.

За здоров'ям і безпекою пухнастих мешканців стежить благодійна організація Archeogatti Onlus. Вони опікуються стерилізацією, регулярними ветеринарними оглядами, годуванням та навіть шукають домівки для окремих тварин.

Адміністрація парку розробила спеціальну систему нагляду, яка дозволяє поєднувати турботу про тварин із збереженням давніх античних пам'яток. Щоб запобігти випадкам, коли людям підкидають домашніх улюбленців на територію комплексу, у парку встановили систему відеоспостереження.

Фотокнига Cats of Pompeii вже доступна в крамницях Археологічного парку та в мережі видавництва Giunti.

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Фото: Parco Archeologico di Pompei
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