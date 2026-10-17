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Антоніо Бандерас і Ніколас Кейдж зіграють у новому сезоні «Справжнього детектива»

Ірина Маймур 17 жовтня 2026
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Антоніо Бандерас і Ніколас Кейдж зіграють у новому сезоні «Справжнього детектива»

Ніколас Кейдж та Антоніо Бандерас виконають головні ролі у п'ятому сезоні детективного серіалу HBO «Справжній детектив» (True Detective). Кейдж підтвердив свою участь під час фестивалю New York Comic Con минулого тижня, а тепер до акторського складу приєднався Бандерас, повідомляє Deadline.

ККейдж зіграє нью-йоркського детектива Генрі Логана, а Бандерас — Рая Гарсію. Подробиць про персонажа Бандераса поки не розкривають. Відомо, що події нового сезону розгортатимуться в районі затоки Джамейка-Бей у Нью-Йорку.

Шоуранеркою, сценаристкою та режисеркою знову стане Ісса Лопес, яка працювала над четвертим сезоном «Справжній детектив: Нічна країна». Його події відбувалися на Алясці, а головні ролі виконали Джоді Фостер і Калі Рейс.

Прев'ю відео

Ще 2024 року Лопес розповідала TheWrap, що новий сезон матиме зв'язки з подіями «Нічної країни», хоча розповідатиме іншу історію з новими героями.

«Це той самий всесвіт, а магічний реалізм — мій фірмовий стиль, тож він там буде», — зазначала шоуранерка.

Кейдж і Бандерас також стануть виконавчими продюсерами серіалу. До команди продюсерів увійдуть і виконавці головних ролей першого сезону — Метью Макконагі та Вуді Гаррельсон.

Виробництво п'ятого сезону розпочнеться 2027 року. Дату прем'єри HBO поки не оголосила.

Фото на обкладинці: Marlene Landu / Wikimedia Commons
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