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У застосунку «Укрзалізниці» тепер показують середню кількість евакуаційних зупинок і затримок поїздів

Ірина Маймур 17 жовтня 2026
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У застосунку «Укрзалізниці» тепер показують середню кількість евакуаційних зупинок і затримок поїздів

У застосунку «Укрзалізниці» з'явилася можливість переглядати середню кількість евакуаційних зупинок і затримок для обраного поїзда. Дані розраховують на основі статистики за останні 10 діб, повідомили в компанії.

Нова функція допоможе пасажирам враховувати можливі затримки та незаплановані зупинки під час вибору маршруту, зокрема якщо вони планують пересадки.

Водночас в Укрзалізниці наголошують, що статистика має довідковий характер і не гарантує, що конкретний рейс матиме таку саму кількість зупинок або затримок.

«Це не є гарантія і не обіцянка, а довідкова інформація для прогнозування форсмажорів під час подорожі», — пояснили в компанії.

В Укрзалізниці також повідомили, що в жовтні вдалося суттєво скоротити частку затримок. Водночас пріоритетом залишається безпека пасажирів, тому перевізник регулярно оновлюватиме статистику.

Нагадаємо, через російські атаки на залізничну інфраструктуру Укрзалізниця посилила правила безпеки під час поїздок. У разі загрози поблизу маршруту поїзд можуть зупинити, а пасажирів — евакуювати з вагонів.

Фото на обкладинці: УЗ
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