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Тім Бертон готує фільм про післявоєнну Японію за сценарієм нобелівського лауреата Кадзуо Ішіґуро

Ірина Маймур 17 жовтня 2026
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Тім Бертон готує фільм про післявоєнну Японію за сценарієм нобелівського лауреата Кадзуо Ішіґуро

Американський режисер Тім Бертон планує зняти новий фільм за сценарієм британського письменника, лауреата Нобелівської премії з літератури Кадзуо Ішіґуро. За інформацією джерел, події стрічки розгортатимуться в Японії після Другої світової війни, повідомляє Deadline.

Ішіґуро особисто підтвердив співпрацю з Бертоном під час світової прем'єри екранізації його роману «Клара і Сонце» на Лондонському кінофестивалі. Письменник зазначив, що створив оригінальний сценарій, який не є адаптацією жодної з його книжок.

«Це оригінальна історія, яку ми з Тімом придумали удвох, без продюсерів. Я гостював у нього в дивовижному, трохи божевільному будинку. Нам спала на думку ідея, і я написав сценарій», — розповів Ішіґуро журналістам Deadline.

Подробиці сюжету поки тримають у таємниці. Проєкт перебуває на стадії розробки й наразі не має назви, дистриб'ютора та оголошеного акторського складу. Невідомо також, чи стане ця картина наступною режисерською роботою Бертона.

Наприкінці вересня режисер завершив знімання третього сезону серіалу Netflix «Венздей». За даними Deadline, відтоді саме новому кінопроєкту він приділяє найбільше уваги.

Кадзуо Ішіґуро отримав Нобелівську премію з літератури 2017 року. Серед його найвідоміших романів — «Залишок дня», «Не відпускай мене» та «Клара і Сонце». Письменник також написав сценарій фільму «Жити» (2022) з Біллом Наї у головній ролі, за який був номінований на «Оскар».

Фото на обкладинці: Gage Skidmore / Wikimedia Commons
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