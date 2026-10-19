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У Франції під час протестів спалили 140-річну ратушу Ліможа

Артем Черничко 19 жовтня 2026
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У суботу Францію охопила хвиля масштабних протестів проти зростання вартості життя, які в багатьох містах переросли у жорсткі сутички з поліцією та погроми. У місті Лімож радикально налаштовані демонстранти підпалили будівлю мерії, внаслідок чого обвалився шпиль, а сам об'єкт історичної спадщини зазнав катастрофічних руйнувань. Про це повідомляє Euronews.

Близько 18:00 суботи групи протестувальників у масках увірвалися до приміщення ратуші та вчинили підпал. Попри оперативну роботу пожежних бригад, вогонь швидко охопив дах і знищив більшу частину 140-річної споруди.

«Протест — це право, і обурення заслуговує на те, щоб бути почутим. Проте жодні розбіжності чи претензії не можуть виправдати знищення суспільного майна», — заявив мер Ліможа Гійом Герен, назвавши насильство неприпустимим.

Будівництво ратуші в Ліможі розпочалося в 1879 році, а її урочисте відкриття відбулося 14 липня 1883 року. Вона вважається однією з найважливіших архітектурних пам'яток міста.

Загалом у протестах по всій країні, до яких долучилися й студентські рухи, взяли участь близько 550 тисяч людей (із них понад 110 тисяч — у Парижі).

У Ліможі акція зібрала близько 2 тисяч учасників. Протестувальники закидали правоохоронців камінням і пляшками, знищили чотири поліцейські автомобілі та заблокували автомагістраль А20. Четверо поліцейських отримали серйозні поранення, затримано щонайменше 19 осіб. Крім того, на прилеглих до ратуші вулицях мародери розграбували низку магазинів.

У Парижі поліція застосовувала сльозогінний газ та водомети для розгону натовпу. У центрі столиці також фіксували випадки мародерства та напади на медіа, зокрема нападу зазнала знімальна група Euronews поблизу площі Республіки.

Президент Франції Емманюель Макрон наголосив, що насильству немає місця в країні: всі, хто чинив вандалізм, нападав на ратуші, префектури чи магазини, постануть перед судом і будуть покарані.

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