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Еліна Світоліна оголосила про розлучення з тенісистом Гаелем Монфісом

Артем Черничко 19 жовтня 2026
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Перша ракетка України Еліна Світоліна оголосила про розлучення зі своїм чоловіком, французьким тенісистом Гаелем Монфісом, після понад п'яти років шлюбу. Про це спортсменка повідомила у своїх соцмережах, назвавши це рішення найважчим у своєму житті.

Світоліна поділилася, що війна в Україні та внутрішнє емоційне виснаження глибоко вплинули на її психологічний стан, спричинивши безсонні ночі, сумніви та відчуття втрати себе.

«З часом я зрозуміла, що мені потрібно знайти шлях назад до себе, і що я не можу зробити цього всередині нашого шлюбу. Це найважча правда, з якою мені доводилося зіткнутися, і найважче, що я коли-небудь казала людині, яку кохаю», — зазначила тенісистка.

За словами Еліни, Гаель з повагою поставився до її рішення та підтримував її у найскладніші моменти. Вона наголосила, що у цій ситуації немає винних, а їхній розрив — це лише зміна форми стосунків двох людей, які глибоко кохали одне одного.

Попри завершення шлюбу, пара продовжуватиме спільно виховувати доньку Скай, яка народилася у жовтні 2022 року. «Скай завжди буде на першому місці. Наш шлюб закінчується, але наша сім’я — ні. Ми завжди будемо її батьками, пліч-о-пліч на кожному кроці її життя», — підкреслила Світоліна.

Спортсменка попросила фанатів і медіа з розумінням поставитися до цієї ситуації й надати їм із Гаелем особистий простір для відновлення.

Тенісисти познайомилися наприкінці 2018 року в Парижі. У лютому 2019-го вони офіційно підтвердили свої стосунки, а в липні 2021 року одружилися у Женеві. У жовтні 2022-го в подружжя народилася донька Скай.

У 2026 році Гаель Монфіс остаточно завершив свою професійну тенісну кар'єру. Тим часом Еліна Світоліна провела один із найуспішніших сезонів та вперше за п'ять років повернулася до топ-6 світового рейтингу WTA.

Цього сезону вперше в кар'єрі пара зіграла разом у змаганнях змішаних дуетів на офіційних турнірах і зуміла дійти до півфіналу US Open.

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