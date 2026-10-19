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Nike перетворив злітну смугу аеропорту Лондона на трасу для нічного забігу жінок

Артем Черничко 19 жовтня 2026
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У столиці Великої Британії відбувся масштабний жіночий нічний забіг Nike After Dark 10K, для якого бренд переобладнав частину злітної смуги аеропорту Лондон-Сіті на бігову трасу. Про це повідомляє House of Heat.

Подія стала частиною глобальної серії нічних забігів для жінок, яку Nike проводить уже другий рік поспіль. Маршрут довжиною 10 кілометрів пролягав через східну частину міста — район Королівських доків, повз історичний промисловий комплекс Millennium Mills та набережну, а найвидовищніший відрізок пройшов безпосередньо злітною смугою аеропорту.

Окрім самої дистанції Nike влаштував для учасниць повноцінну нічну вечірку з живими DJ-сетами, експозоною та святкуванням після фінішу.

Серія After Dark Tour стартувала у 2025 році як продовження традиції Nike із підтримки жіночого бігу: тоді вона зібрала понад 50 тисяч учасниць у 7 містах на 5 континентах. У 2026 році до маршруту проєкту увійшли сім світових мегаполісів: Шанхай, Сідней, Мехіко, Лондон, Лос-Анджелес, Маніла та Мумбай.

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