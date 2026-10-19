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Кайлі Дженнер дебютувала на показі Victoria’s Secret у бюстгальтері за $50 мільйонів

Артем Черничко 19 жовтня 2026
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Засновниця бренду KHY та телезірка Кайлі Дженнер зробила несподіваний дефіле-дебют на шоу Victoria’s Secret Fashion Show 2026. Вона вийшла на подіум у дорогоцінному бюстгальтері Fantasy Bra вартістю $50 мільйонів, створеному в колаборації з ювелірним домом Jacob & Co, пише Hypebeast.

Ювелірний шедевр, розроблений засновником бренду Джейкобом Арабо, натхненний колекцією Rare Touch і створений повністю без використання тканини. Над виробом понад тисячу годин працювали 15 майстрів. Його конструкція складається з 3218 окремих елементів, що рухаються разом із тілом, немов шовкова білизна.

Центральним елементом ювелірного виробу став рідкісний жовтий діамант (Fancy Vivid Yellow) вагою 75,54 карата. Його оточують ще 4409 натуральних діамантів загальною вагою 1373 карати різних огранювань, зокрема фірмового Angel-Cut від Jacob & Co. Fantasy Bra, оздоблений вишуканою діамантовою торочкою, став найдорожчим за всю історію бренду.

Дженнер доповнила образ сріблястими стрінгами із заниженою талією, переливчастою білою мініспідницею, прозорими підборами та пишними білими крилами з пір’я. У першому ряду показ підтримували її партнер Тімоті Шаламе та мати Кріс Дженнер.

Вихід Кайлі повернув легендарний Fantasy Bra на подім уперше з 2018 року, коли його демонструвала Ельза Госк. Раніше в культових дорогоцінних комплектах Victoria’s Secret виходили Клаудія Шиффер, Алессандра Амбросіо та Адріана Ліма.

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