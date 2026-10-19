Персонаж Апу повернувся до «Сімпсонів» після 9 років мовчання

Персонаж культового анімаційного серіалу «Сімпсони» Апу Нахасапімапетілон повернувся в активний сюжет шоу. У свіжому геловінському епізоді The Revengening продавець магазину Kwik-E-Mart знову отримав репліки — уперше з осені 2017 року. Про це пише Variety.

Тепер Апу озвучує американський актор індійського походження Суніл Малхотра («Анатомія Ґрей», «Легенда про Корру»). З 1990 року персонажа озвучував білий актор Генк Азарія, який імітував гіперболізований індійський акцент.

Дискусія довкола Апу загострилася у 2017 році після виходу документального фільму коміка Харі Кондаболу «The Problem With Apu», де герой критикувався як збірний расовий стереотип про вихідців із Південної Азії. У 2020 році Генк Азарія офіційно залишив роль, після чого Апу залишався в кадрі лише як мовчазний фоновий персонаж.

За словами нового актора Суніла Малхотри, шоуранери повністю переглянули підхід до персонажа, щоб зробити його релевантним та культурно чутливим у 2026 році.

«Коли агент подзвонив щодо прослуховування, у мене все стиснулося всередині. Але було цікаво: чи змінилася кімната сценаристів за ці вісім років? Чи зможемо ми повернути його так, щоб визнати помилки минулого й віддати шану фанатам?» — поділився Малхотра.

Зміни торкнулися й родини персонажа: дружину Апу, Манджулу, відтепер озвучує актриса Джаніна Ґаванкар («Ранкове шоу»).

Своєрідною метафорою повернення став і сам сюжет епізоду: Апу з’являється в костюмі Daft Monk (пародія на Daft Punk), знімає шолом і дорікає мешканцям Спрінгфілда за те, що його «покинули помирати та вдавали, ніби його не існує». У відповідь Мардж і Гомер Сімпсони вибачаються перед ним від імені всього міста, визнаючи, як багато він означав для громади.