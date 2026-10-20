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«Хата-Мазанка» та шоурум Gunia Project здобули перемогу на Architecture MasterPrize

Ельміра ЕттінгерАртем Черничко 20 жовтня 2026
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«Хата-Мазанка» та шоурум Gunia Project здобули перемогу на Architecture MasterPrize

Українські студії YOD Group і Temp Project стали переможцями міжнародної премії Architecture MasterPrize у двох номінаціях.

Проєкт «Хата-Мазанка» від YOD Group переміг у категорії Architectural Design — Small Architecture. Архітектори переосмислили традиційну українську сільську хату: поєднали скляні стіни з непропорційно великим очеретяним дахом, що формує силует, схожий на традиційну високу шапку-кучму або велетенський гриб.

«Для “Хати-Мазанки” це вже не перша міжнародна перемога. Вона не залишає нікого байдужим, бо це робота з архетипічним образом. Для нас важливо осмислювати традиції, щоб транслювати світові українську культурну ідентичність через сучасний дизайн та архітектуру», — розповів БЖ Володимир Непийвода, засновник та керуючий партнер YOD Group.

Флагманський шоурум українського бренду Gunia Project, створений студією Temp Project, переміг у категорії Interior Design — Retail Interior. Простір розташований у будівлі кінця XIX століття, де раніше було посольство Республіки Панама. В історичний інтер’єр інтегрували сучасні елементи зі скла, металу, дзеркал і кольору, поєднавши мотиви міської та народної української культури.

«Для нас перемога в Architecture MasterPrize у категорії Retail Interior — це передусім міжнародне визнання українського дизайну та нашого авторського підходу. У проєкті Gunia Project Showroom ми прагнули створити не просто комерційний простір, а самостійний художній вислів, у якому історичний контекст взаємодіє із сучасною візуальною мовою. Особливо цінно, що проєкт, реалізований у Києві під час повномасштабної війни, отримує міжнародне визнання. Для нас це підтвердження того, що український дизайн не лише зберігає власну ідентичність, а й стає повноцінною частиною глобального культурного діалогу», — розповіла БЖ Анастасія Темпинська, засновниця студії Temp Project.

Architecture MasterPrize — міжнародна премія у сфері архітектури, інтер’єрного та ландшафтного дизайну, заснована у США. Переможців обирає міжнародне журі, до складу якого входять архітектори, дизайнери та критики. Церемонію нагородження переможців циклу 2025/26 заплановано провести в музеї Гуггенгайма в Більбао 24 листопада 2026 року.

Фото: Михайло Лукашук / YOD Group, Євгеній Авраменко / Temp Project
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