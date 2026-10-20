У Львові обстежили античні скульптури на площі Ринок: у Адоніса відпала рука, а Нептун — у тріщинах

У Львові провели плановий моніторинг скульптур-фонтанів на площі Ринок. Під час огляду фахівці Офісу охорони культурної спадщини та реставратори виявили розкриття тріщин на двох античних фігурах початку XIX століття. Про це повідомили у Львівській міській раді.

Зокрема, у скульптури Адоніса від’єдналася рука зі списом (її вже зняли та передали на зберігання), а на руці Нептуна, яка тримає тризуб, з'явилася глибока тріщина із загрозою розриву. За висновками експертів, пошкодження не пов’язані із захисним укриттям, яке встановлене для захисту від російських атак.

Головні причини руйнування — історичні та урбаністичні. Зокрема, під час реставрації 1982 року для укріплення вапняку помилково використали портландцемент та занадто малу арматуру, що призвело до засолення каменю, накопичення вологи й подальшого руйнування через перепади температур. Крім того, на поглиблення тріщин додатково впливають постійні вібрації від руху трамваїв через площу Ринок.

Оскільки реставраційний сезон 2026 року вже завершується, проводити роботи взимку не будуть. Скульптури знову загорнули в захисне накриття, а повноцінну консервацію та відновлення планують розпочати з наступного року із залученням позабюджетного фінансування.

До кінця року фахівці також обстежать дві інші скульптури на площі — Діану та Амфітріту.

Чотири скульптури-фонтани на кутах площі Ринок створив на початку XIX століття скульптор Гартман Вітвер.