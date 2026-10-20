Київське метро відновило рух «червоною» гілкою — станція «Чернігівська» досі зачинена

Вранці 20 жовтня поїзди на «червоній» лінії київського метро почали знову курсувати у звичайному режимі між станціями «Академмістечко» та «Лісова». Також повністю відновила роботу станція «Лісова», водночас «Чернігівська» тимчасово зачинена для пасажирів — поїзди проїжджають її без зупинки, повідомили в КМДА.

Нагадаємо, під час масованого обстрілу столиці 19 жовтня станція «Чернігівська» зазнала суттєвих пошкоджень: там розбито вітражні вікна, пошкоджено платформу та фасад. Крім того, атака пошкодила колії, контактну рейку, системи електропостачання та управління рухом.

Понад 70 фахівців «Київського метрополітену» вчора працювали на ділянці в посиленому режимі, аби якомога швидше ліквідувати наслідки обстрілу та відновити наскрізний рух гілкою. Про терміни її відкриття обіцяють повідомити додатково.

Щоб покращити сполучення між районами міста, у Києві збільшили кількість автобусів на маршрутах № 1-М, 118. На тимчасовий маршрут № 1-М додали: 3 автобуси, які курсуватимуть між ст. м. «Лісова» та ст. м. «Дарниця»; 12 автобусів, які курсуватимуть від ст. м. «Лісова» до ст. м. «Палац спорту».

Чим унікальна станція «Чернігівська»

Станцію відкрили у 1968 році під назвою «Комсомольська». Над її проєктом працювали архітектори Ігор Масленков, Вольдемар Богдановський і Тамара Целіковська, які також створювали перші станції київського метро — зокрема «Хрещатик», «Арсенальну», «Університет» та «Гідропарк».

Дотепер «Чернігівська» зберегла оригінальне засклення та інтер’єри, оздоблені червоною плиткою-кабанчиком, яка є рідкісною для київської підземки.