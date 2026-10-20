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У Мілані закриваються люксові бутіки — до міста вводять війська після масових погромів

Артем Черничко 20 жовтня 2026
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Уряд Італії направляє 500 військовослужбовців для «захисту Мілана» після двох днів масових заворушень, які супроводжувалися сутичками з поліцією, підпалами та мародерством. Про рішення задіяти армію повідомив віцепрем’єр-міністр Маттео Сальвіні, передає The Guardian.

У центрі фінансової столиці Італії заклади та фешенебельні магазини масово зачиняються раніше часу й забивають вікна дерев’яними щитами. У кварталі розкоші Віа Монтенаполеоне бутіки брендів Chanel, Tiffany та Dior про всяк випадок прибрали товари з вітрин. Також захисні панелі встановили магазини Levi’s, Under Armour та Decathlon.

Хвиля насильства спалахнула на вихідних. Початково мирний протест проти погіршення якості комунальних послуг та зростання вартості життя переріс у погроми. Кілька сотень протестувальників у капюшонах, більшість із яких неповнолітні, підпалювали сміттєві баки й грабували магазини. Зокрема, розгрому зазнали точки Decathlon, Arc’teryx та салони оператора Vodafone.

За даними поліції, під час заворушень у Мілані затримали 271 людину, із них 32 особи заарештували. Заворушення також охопили інші міста півночі Італії — Болонью, Брешію, Бергамо та Турин.

Прем’єр-міністерка Джорджа Мелоні засудила насильство й провела термінову нараду із силовиками. Влада планує посилити кримінальну відповідальність для молодіжних угруповань та розширити правила превентивного затримання неповнолітніх.

Заворушення в Італії перегукуються з масштабними протестами в сусідній Франції, де сотні тисяч людей вийшли на вулиці через зростання вартості життя.

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