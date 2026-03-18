Warner Bros. показала трейлер «Дюни 3» — це фінал історії Пола Атріда

Ірина Маймур 18 березня 2026
Студія Warner Bros. показала перший тизер-трейлер фільму «Дюна: Частина третя» — фінальної частини трилогії Дені Вільньова, знятої за мотивами фантастичної саги Френка Герберта. Світова прем’єра стрічки запланована на 18 грудня 2026 року.

Фільм заснований на романі «Месія Дюни» 1969 року і стане його першою кіноадаптацією. Він завершить історію Пола Атріда, який у фіналі другої частини очолив священну війну фременів проти Великих Домів.

Події розгортатимуться через 17 років після того, як Пол став імператором і здобув владу над усім відомим Всесвітом. У центрі сюжету знову буде його боротьба з наслідками власної влади та спроба зупинити цикл насильства.

Раніше Дені Вільньов говорив, що в третій «Дюні» буде більше екшену, ніж у двох попередніх частинах. Також він не раз наголошував, що цей фільм стане для нього останнім у франшизі, попри те, що цикл «Хроніки Дюни» налічує шість романів.

До своїх ролей повернуться Тімоті Шаламе (Пол Атрід), Зендея (Чані), Ребекка Фергюсон (леді Джессіка), Джош Бролін, Флоренс П’ю (принцеса Ірулан), Хав’єр Бардем (Стілґар) і Джейсон Момоа (Дункан Айдаго). Також у стрічці зіграють Аня Тейлор-Джой, яка втілить Алію, сестру Пола, та Роберт Паттінсон — він зіграє Скайтейла, головного антагоніста.

У трейлері показали, як Пол возз’єднується із Чані. Вони говорять про дітей і називають імена Ганіма та Лето. Мирна сцена швидко змінюється кадрами війни: федаїкіни готуються до бою, з’являються сестри Бене Ґессерит за участі Ірулан, а також уперше показують Роберта Паттінсона в ролі Скайтейла.

Один із ключових фрагментів трейлера — діалог Пола з Джессікою: «Я роблю все, що можу, для захисту сім’ї. Як батько це тягнув?» — запитує він. «Твій батько не починав війну», — відповідає вона.

Над музикою до стрічки знову працює Ганс Циммер, композитор перших двох частин. За словами Вільньова, цього разу саундтрек «суттєво відрізнятиметься» від попередніх.

Друга частина «Дюни» стала одним із головних кінохітів 2024 року: вона зібрала понад 714 мільйонів доларів у світовому прокаті та здобула два «Оскари».

