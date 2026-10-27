Нічна атака на Київ: одна людина загинула, є поранені, знову пошкоджено метро та Південний міст (оновлено)

Унаслідок масованої ворожої атаки на столицю ввечері 26 жовтня та в ніч проти 27 жовтня загинула одна людина, ще 15 мешканців постраждали, із них дев'ятьох госпіталізували. Про це повідомляють КМДА та ДСНС Києва.

У Деснянському районі пізно ввечері через обстріли пошкоджено корпус університету, гуртожитки, житлові будинки, три автомобілі та частково зруйновано нежитлову будівлю.

У Дніпровському районі зафіксовано влучання в будівлю на нежитловій території, де біля супермаркету загинула людина. Крім того, вибуховою хвилею повибивало вікна в реанімації одного медзакладу та у двох відділеннях іншого, проте пацієнти і персонал не постраждали. Під час виклику під обстріл також потрапила бригада швидкої: поранені парамедик та екстрений медичний технік, пошкоджено службове авто.

В Оболонському районі вночі виникли дві пожежі в нежитлових будівлях, які рятувальники оперативно ліквідували — там постраждали двоє людей. У Подільському районі зафіксовано влучання в адміністративну будівлю та ще за двома адресами у нежитлові приміщення.

Крім того, внаслідок атаки повністю зруйнувано офіс українського виробника косметики Nika Zemlyanikina разом з обладнанням і технікою, повідомила засновниця бренду Ніка Землянікіна. За її словами, збитки компанії становлять десятки тисяч доларів. Працівниць в офісі вночі не було, тому ніхто з команди не постраждав.

Атака також суттєво вплинула на роботу транспорту. У метрополітені на «червоній» лінії фахівці ліквідували наслідки нічних пошкоджень інфраструктури між станціями «Дарниця» і «Чернігівська» та виходів із «Лісової». Наразі всі станції цієї лінії відкриті, а рух відновлено від «Академмістечка» до «Лісової». На «зеленій» гілці поїзди курсують на ділянках «Сирець» — «Видубичі», водночас рух між станціями «Осокорки» — «Червоний хутір» наразі призупинений.

Рух поїздів і транспорту через Південний міст наразі закритий — фахівці оцінюють ступінь пошкоджень переправи.