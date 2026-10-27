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Гаррі Кейн та Алексія Путельяс стали володарями «Золотого м'яча»

Артем Черничко 27 жовтня 2026
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Нападник збірної Англії та мюнхенської «Баварії» Гаррі Кейн виборов престижну нагороду «Золотий м'яч-2026». Володаркою жіночого «Золотого м'яча» втретє у кар'єрі стала іспанська півзахисниця Алексія Путельяс, повідомили на сайті Ballon d'Or.

Церемонія нагородження відбулася в театрі «Палладіум» у Лондоні. У голосуванні серед чоловіків Кейн випередив Ламіна Ямаля з «Барселони» та Кіліана Мбаппе з «Реала», ставши першим англійцем за 25 років, який виборов цю престижну нагороду.

Нагорода стала визнанням видатного року для англійського форварда, під час якого він здобув європейську «Золоту бутсу», допоміг «Баварії» виграти Бундеслігу, вивів збірну Англії до півфіналу чемпіонату світу та забив 89 голів за клуб і збірну з початку серпня 2025 року.

Водночас Алексія Путельяс здобула свій третій «Золотий м'яч» через п'ять років після першої перемоги у складі «Барселони». Минулий сезон вона завершила з континентальним квадруплом і титулом найкращої гравчині Жіночої Ліги чемпіонів. Після завершення контракту з каталонським клубом іспанська півзахисниця влітку перебралася до Англії, де нині виступає за «Лондон Сіті Лайонесес».

«Золотий м'яч» (Ballon d'Or) — це щорічна футбольна нагорода, яку заснував французький журнал France Football у 1956 році. Її вважають найстарішим і найавторитетнішим індивідуальним визнанням у світі футболу. Рекорд за кількістю здобутих трофеїв утримує аргентинець Ліонель Мессі, який завоював його вісім разів.

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