Гурт Раяна Ґослінґа Dead Man’s Bones випустив першу пісню за 17 років — дивіться кліп

Музичний проєкт Dead Man’s Bones, заснований актором Раяном Ґослінґом та музикантом Заком Шилдсом, повернувся з першим новим треком за 17 років. Композиція отримала назву «Lost in the Night», пише Pitchfork.

Сингл створений у співпраці з продюсером Тімом Андерсоном. Трек супроводжується чорно-білим кліпом, у якому знялися Ноа Джуп («Гамнет») та Рейн Спенсер («Літо, коли я погарнішала»). Запис пісні відбувся на фермі поблизу Лос-Анджелеса всього за один день — музиканти привезли із собою лише дві гітари, дві драм-машини та два синтезатори.

Свій єдиний однойменний альбом дует випустив у 2009 році. Тоді платівка запам'яталася поєднанням інді-року, готичного фолку та ду-вопу. Її записали у співпраці з дитячим хором Консерваторії Сільверлейк, заснованої бас-гітаристом Red Hot Chili Peppers Флі.

Після виходу дебютного альбому та промокампанії музиканти призупинили активну діяльність, проте їхня творчість продовжувала знаходити нових слухачів завдяки каверам інших артистів.

На повернення гурту раніше натякала й партнерка Ґослінґа Єва Мендес. На своїй сторінці вона опублікувала допис із підписом: «Намагаюся закликати нову музику від Dead Man’s Bones», а після офіційного підтвердження додала: «Він стримав свою обіцянку».