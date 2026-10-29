HBO готує нову версію «Птахів» Гічкока із зіркою «Спадкоємців» Сарою Снук

Телеканал HBO працює над мінісеріалом «Птахи» за мотивами однойменного фільму Альфреда Гічкока 1963 року та повісті Дафни дю Мор'є. Головну роль виконає Сара Снук, відома за серіалом «Спадкоємці», повідомляє Deadline.

HBO придбав проєкт для подальшої розробки. Раніше ним займалася Universal Global Television, яка тепер виступить співвиробником. Дату прем'єри та початок знімань поки не оголосили.

Події нової версії розгортатимуться в наш час. Сара Снук зіграє Майру Мессі, яка разом із маленькою донькою повертається до рідного міста, намагаючись уникнути складної судової боротьби за опіку над дитиною. Там вона таємно розслідує підозріле зникнення людини, з якою дружила в дитинстві.

Тим часом у місті діє вбивця, а жителі стикаються зі смертельними нападами птахів, незрозумілим чином пов'язаними зі злочином. Майра намагається з'ясувати, що відбувається, і захистити доньку.

Сценарій пілотного епізоду написав Том Спеціалі, який раніше працював над серіалами «Вартові» та «Залишені». Він також стане виконавчим продюсером разом зі Снук, Девідом Гейманом, Денні Самітом і Дженніфер Габлер Ролінгс. Гейман нині працює над новим серіалом HBO про Гаррі Поттера.

Оригінальну повість «Птахи» Дафни дю Мор'є опублікували 1952 року. Через 11 років Альфред Гічкок зняв за її мотивами трилер із Тіппі Гедрен у головній ролі. У фільмі птахи раптово починають нападати на жителів прибережного містечка.

Це вже не перша спроба повернути історію на екрани. У 2007 році планували ремейк із Наомі Воттс, а у 2017-му BBC анонсувала серіал за сценарієм Конора Макферсона. Обидва проєкти так і не реалізували.