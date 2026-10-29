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Британська рада моди нагородить дизайнера Йоджі Ямамото за видатні досягнення

Ірина Маймур 29 жовтня 2026
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Японський дизайнер Йоджі Ямамото отримає нагороду за видатні досягнення від Британської ради моди (British Fashion Council). Відзнаку вручать 30 листопада на церемонії The Fashion Awards 2026 у Лондоні, повідомляє Hypebeast.

Ямамото відзначать за його внесок у світову моду, новаторський підхід до крою та вплив на кілька поколінь дизайнерів.

Свою кар'єру він розпочав у Токіо, де 1972 року заснував бренд Y's. Міжнародну увагу привернув після дебюту в Парижі 1981 року. На тлі тогочасної моди його об'ємні силуети, асиметричний крій і переважно чорний одяг виглядали незвично. Ямамото переосмислював жіночий гардероб, відмовляючись від традиційного акценту на фігурі.

Дизайнер працював і в кіно. Зокрема, створив костюми для фільмів Такеші Кітано «Брат» (2000) та «Ляльки» (2002). В останньому костюми настільки вплинули на візуальний стиль стрічки, що режисеру довелося пристосовувати до них окремі творчі рішення.

У 2003 році Ямамото разом з adidas запустив бренд Y-3, який поєднав високу моду зі спортивним одягом. Його назва складається з першої літери імені дизайнера та цифри 3 — відсилання до трьох смужок adidas.

«Мало кому з дизайнерів вдалося настільки глибоко змінити наше уявлення про одяг, як Ямамото», — зазначила генеральна директорка Британської ради моди Лора Вейр.

Раніше нагороду Outstanding Achievement Award отримували Карл Лагерфельд, Міучча Прада, Джорджо Армані, Ральф Лорен і Том Форд.

Церемонія відбудеться в лондонському Royal Albert Hall. Під час заходу також вручать спеціальну нагороду креативній директорці Jimmy Choo Сандрі Чой.

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