Британська рада моди нагородить дизайнера Йоджі Ямамото за видатні досягнення

Японський дизайнер Йоджі Ямамото отримає нагороду за видатні досягнення від Британської ради моди (British Fashion Council). Відзнаку вручать 30 листопада на церемонії The Fashion Awards 2026 у Лондоні, повідомляє Hypebeast.

Ямамото відзначать за його внесок у світову моду, новаторський підхід до крою та вплив на кілька поколінь дизайнерів.

Свою кар'єру він розпочав у Токіо, де 1972 року заснував бренд Y's. Міжнародну увагу привернув після дебюту в Парижі 1981 року. На тлі тогочасної моди його об'ємні силуети, асиметричний крій і переважно чорний одяг виглядали незвично. Ямамото переосмислював жіночий гардероб, відмовляючись від традиційного акценту на фігурі.

Дизайнер працював і в кіно. Зокрема, створив костюми для фільмів Такеші Кітано «Брат» (2000) та «Ляльки» (2002). В останньому костюми настільки вплинули на візуальний стиль стрічки, що режисеру довелося пристосовувати до них окремі творчі рішення.

У 2003 році Ямамото разом з adidas запустив бренд Y-3, який поєднав високу моду зі спортивним одягом. Його назва складається з першої літери імені дизайнера та цифри 3 — відсилання до трьох смужок adidas.

«Мало кому з дизайнерів вдалося настільки глибоко змінити наше уявлення про одяг, як Ямамото», — зазначила генеральна директорка Британської ради моди Лора Вейр.

Раніше нагороду Outstanding Achievement Award отримували Карл Лагерфельд, Міучча Прада, Джорджо Армані, Ральф Лорен і Том Форд.

Церемонія відбудеться в лондонському Royal Albert Hall. Під час заходу також вручать спеціальну нагороду креативній директорці Jimmy Choo Сандрі Чой.