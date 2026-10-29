У Києві частково знімають захисні укриття з пам'ятників — через вологу та плісняву (оновлено)

У Києві триває частковий демонтаж тимчасових захисних конструкцій, якими на початку повномасштабного вторгнення закрили пам’ятки монументального мистецтва. Міські служби перевіряють стан об'єктів, адже тривале перебування під укриттями почало шкодити деяким скульптурам. Про це повідомили в КМДА.

На початку 2022 року волонтери та комунальники оперативно звели захисні споруди для 18 пам’ятників. Це врятувало чимало об'єктів від вибухових хвиль та уламків — наприклад, риштування прийняло на себе удар під час однієї з атак на монумент Михайлу Грушевському на вулиці Володимирській.

Нагадаємо, захисну споруду для пам'ятника Грушевському у травні 2022 року розробило Balbek Bureau у межах проєкту RE:Ukraine. Monuments. Проєкт реалізували за підтримки «Сільпо» та «Майстерні чудес», які надали конструкції для створення захисного каркаса навколо монументу.

Пам'ятник Михайлу Грушевському в захисній конструкції, 2022 рік. Фото: «Сільпо»

Однак тривала ізоляція пам’яток призвела до іншої проблеми — «парникового ефекту», накопичення вологи та перепадів температур. Через це під укриттями почали руйнуватися матеріали: на мармуровому монументі княгині Ользі через вологу в піщаному укритті з'явилася пліснява; біля пам’ятника Богдану Хмельницькому зафіксували проростання рослинності, чиє коріння почало нищити структуру постаменту; на бронзових елементах через порушення мікроклімату можуть виникати висоли та корозія. Рішення про кожен об’єкт ухвалюють індивідуально залежно від його технічного стану, рівня ризиків і безпекової ситуації.

Оновлено о 16:45

Як пояснила БЖ начальниця відділу комунікацій, стратегічного розвитку та збереження історичної забудови Департаменту охорони культурної спадщини КМДА Наталія Соколовська, на балансі підпорядкованої ДОКС комунальної установи перебувають 3 монументи — це пам'ятник Григорію Сковороді, пам'ятник Магдебурзькому праву і пам'ятник Володимиру Великому на Володимирській гірці.

«Щодо того, які пам'ятники будуть відкриті, яка черговість і тому подібне, тут усе залежить від того, хто є балансоутримувачем пам'ятника. І в даному випадку кожен балансоутримувач вирішує, чи відкривати той чи інший монументальний об'єкт, чи ні. Щодо пам'ятника Михайлу Грушевському, наразі очікуємо від районів інформацію, у кого які пам'ятники облікуються, тому що такої інформації поки немає», — розповіла Наталія Соколовська у коментарі БЖ.

У Департаменті розповіли про деталі щодо кожної з цих трьох пам'яток:

Пам’ятник Григорію Сковороді: за результатами обстеження загальний стан бронзової скульптури, п’єдесталу та прилеглої території є задовільним. Захисні конструкції повністю демонтовано для відкритого огляду. Повторне встановлення захисту наразі не передбачається, однак рішення можуть переглянути залежно від безпекової ситуації.

Пам'ятник Магдебурзькому праву: за результатами обстеження та 3D-сканування стан об’єкта та благоустрою визнано задовільними, хоча виявлено окремі дефекти штукатурного шару та фарбування. Тимчасові захисні конструкції відсутні, їх встановлення не планується.

Пам’ятник Володимиру Великому: обстеження зафіксувало пошкодження захисного покриття бронзових і чавунних елементів, локальну корозію та руйнування деталей у місцях проходження кабелю підсвічування. Захисні конструкції зберігатимуться на пам’ятнику до початку реставраційних робіт, запланованих на 2027–2028 роки.

Крім того, Київ переймає європейський досвід збереження спадщини — пам'ятки активно фіксують за допомогою 3D-сканування, фотограмметрії та детальних обмірів. Це створить надійну цифрову базу, яка у разі пошкоджень допоможе реставрувати об'єкти з максимальною точністю.