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У Києві презентували національний шрифт Zakon — він замінить російські шрифти у держдокументах

Артем Черничко 29 жовтня 2026
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У Києві вперше представили новий національний шрифт Zakon, створений на основі української мистецької спадщини. Ініціативу реалізувало Міністерство культури за підтримки компанії Work.ua у межах постанови парламенту про посилення ролі української мови.

Мета проєкту — сформувати власну візуальну мову державних інституцій та поступово замінити в офіційних документах, бланках і нагородах шрифти російського походження, зокрема Izhitsa, Petersburg та розробки студії ParaType.

Zakon є класичною українською антиквою, в основу якої лягла спадщина шістьох видатних майстрів літерництва: Георгія Нарбута, Василя Кричевського, Якова Гніздовського, Роберта Лісовського, Василя Хоменка та Василя Чебаника. Шрифт увібрав характерні риси української графіки: асиметричні зарубки, ромбоподібні крапки над «і» та «ї», а також традиційний знак над «й».

Над створенням шрифту працювали дизайнери Олексій Чекаль, Геннадій Заречнюк, Дмитро Растворцев та Андрій Шевченко під керівництвом військовослужбовця Тараса Іщика.

Родина шрифту складається з трьох гарнітур у чотирьох накресленнях (Regular, Italic, Bold, Bold Italic):

  • Zakon Text — для повсякденного діловодства та офіційних документів, відкрита для вільного використання;
  • Zakon Decor — для оформлення урочистих документів і нагород (доступна за закритою ліцензією);
  • Zakon Letterpress — для друку оригіналів нормативно-правових актів ВР (за закритою ліцензією).

Впровадження шрифту буде поступовим і без додаткових витрат на масову заміну бланків чи табличок. На першому етапі Мінкультури передасть установам інструкції для тестування Zakon Text у робочих документах, а згодом планує зробити його стандартним при офіційному опублікуванні законів.

Ознайомитися з національним шрифтом, завантажити його та залишити відгук можна на офіційній сторінці Міністерства культури.

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