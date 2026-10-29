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Apple випустила перший MacBook Pro із сенсорним екраном

Артем Черничко 29 жовтня 2026
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Компанія Apple офіційно представила новий флагманський ноутбук MacBook Pro з дисплеєм PROLED XDR, який уперше в історії лінійки Mac отримав вбудований сенсорний екран. Новинка доступна у форматах із діагоналлю 14 та 16 дюймів і працює на базі процесорів нового покоління M5 Pro та M5 Max.

Сенсорний датчик вбудовано безпосередньо в панель екрана, що мінімізує затримку для жестової навігації, цифрової ілюстрації та роботи з музикою. Сам дисплей забезпечує високу пікову яскравість до 2000 ніт для HDR і SDR, а також підтримує плавне оновлення екрана та широку колірну гаму.

Ще одна новинка — поява Dynamic Island у macOS. Динамічний острівець функціонує як інтерактивний хаб для Spotlight, Live Activities та Siri AI.

Ноутбук отримав тонший алюмінієвий корпус, оновлене термоохолодження та до 24 годин автономної роботи. За продуктивність відповідають чипи M5 Pro та M5 Max, які підтримують до 128 ГБ об'єднаної пам'яті, до 16 ТБ швидкого сховища та мають виділені нейронні акселератори в кожному графічному ядрі.

Апаратні характеристики доповнюють три порти Thunderbolt 5, Wi-Fi 7 та оновлена система з шести динаміків. Пристрої доступні для попереднього замовлення за ціною від $2899, а офіційний старт продажів у магазинах заплановано на 6 листопада.

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