До виходу GTA 6 у Маямі анонсували музичний фестиваль — із Justice і Cardi B

Rockstar Games та PlayStation оголосили про проведення Grand Theft Auto VI: The Festival — одноденного музичного фестивалю, присвяченого виходу гри. Захід відбудеться 21 листопада у виставковому центрі Mana Wynwood у Маямі, відтворюючи атмосферу Вайс-Сіті та штату Леоніда за участі виконавців із саундтреку.

Музична програма лунатиме на двох сценах. Хедлайнерами події стануть Cactus Jack із виступами Тревіса Скотта, Дона Толівера, Kodak Black та SoFaygo. Також у лайнапі заявлені Cardi B, дует Ca7riel & Paco Amoroso, DJ-сет електронного дуету Justice та виступи інших артистів.

Паралельно з анонсом фестивалю Rockstar відкрила передзамовлення на фізичні носії з музикою з гри — альбом Grand Theft Auto VI: The Album та оригінальний саундтрек Grand Theft Auto VI: Original Score на вінілі та CD.

Очікування релізу гри вже впливає на реальну економіку: за даними HR-платформи BrightHR, британські працівники заздалегідь забронювали понад 83 тисячі вихідних днів на листопад, аби зіграти в GTA VI. За оцінками аналітиків, це коштуватиме роботодавцям Великої Британії понад 12 мільйонів фунтів стерлінгів.