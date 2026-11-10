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Etnodim уперше випустив в'язані светри, шарфи й рукавиці — вони натхнені подільськими орнаментами

Ірина Маймур 10 листопада 2026
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Український бренд Etnodim представив зимову колекцію «Поліфонія», у якій уперше з'явилася окрема лінійка в'язаних виробів. Про це БЖ повідомила команда бренду.

До неї увійшли светри, шарфи та рукавиці за мотивами подільських орнаментів. Колекцію також доповнили жіночими та чоловічими пальтами, жакетами, жилетами й спідницею. Для виготовлення одягу використали вовну, кашемір, бавовну та шовк.

Дизайнери надихалися геометрією солом'яних хрещиків — традиційних українських прикрас, якими оздоблювали оселі на Водохреще, а також орнаментами старовинних рушників і верхнього одягу. Ці елементи переосмислили через нетипові колірні поєднання, вирізування, об'ємну ручну та машинну вишивку.

Назва «Поліфонія» відсилає до музичного багатоголосся.

«Для Etnodim це також спосіб говорити про зв’язок людини зі світом через одяг, у якому переплітаються культурні коди, природні ритми та індивідуальність. Це колекція про одяг, який резонує з людиною, і про світ, який завжди відгукується у відповідь», зазначають у бренді.

Колекція «Поліфонія» вже представлена на сайті Etnodim та в шоурумах бренду в Києві та Львові.

Фото надані БЖ Etnodim
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