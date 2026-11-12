У Парижі занедбаний історичний тунель перетворили на громадську вбиральню

Французьке бюро Chartier-Corbasson Architectes переобладнало занедбаний підземний перехід під садами Трокадеро в Парижі на громадську вбиральню. Про це пише Dezeen.

Проєкт реалізували в межах програми оновлення громадських просторів навколо Ейфелевої вежі.

Тунель спроєктував архітектор Роже Ларда для Всесвітньої виставки 1937 року. Його входи виконали з рожевуватого фактурного бетону, а стіни облицювали кременем. На них досі збереглися написи, залишені американськими військовими наприкінці Другої світової війни.

Протягом багатьох років підземний перехід був закритий для відвідувачів. Міські комунальні служби використовували його як склад.

Під час реконструкції історичні входи відреставрували та встановили нові ворота з кортенівської сталі, яка має характерну іржаву поверхню. У конструкцію воріт інтегрували місця для сидіння.

Оригінальні купольні світлові ліхтарі оновили за допомогою спеціально виготовлених склоблоків. Їхню круглу форму повторюють умивальники з нержавної сталі.

Основну частину вбиральні займають металеві кабінки, розміщені між кременевими стінами. Їхні двері виходять почергово на протилежні боки проходу. Частину кабінок облаштували у вже наявних заокруглених нішах, не змінюючи конструкції тунелю.

Архітектори зберегли первісне планування споруди та підкреслили контраст між історичним каменем і сучасним металом. Також у підземному приміщенні забезпечили природну вентиляцію й встановили жолоби для відведення води.

Реконструкція є частиною програми OnE, яку Chartier-Corbasson Architectes розробили спільно з лондонським бюро Gustafson Porter + Bowman. Проєкт громадської вбиральні увійшов до короткого списку Dezeen Awards 2026 у категорії Heritage Project, присвяченій збереженню архітектурної спадщини.