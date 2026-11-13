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Норвегія та Фінляндія заборонили в’їзд російським і білоруським спортсменам

Артем Черничко 13 листопада 2026
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Норвегія та Фінляндія заборонили в’їзд російським і білоруським спортсменам

Уряд Норвегії оголосив про заборону на в’їзд до країни професійним спортсменам із Росії та Білорусі для участі в змаганнях. Обмеження діятимуть, допоки триває війна в Україні. Це рішення ухвалили за кілька годин після аналогічного кроку з боку Фінляндії, повідомляє The Guardian.

Міністерка юстиції та громадської безпеки Норвегії Астрі Аас-Гансен пояснила, що хоча в країні вже діють суворі візові правила для громадян РФ та Білорусі, через послаблення з боку міжнародних спортивних федерацій дедалі більше спортсменів з цих країн можуть приїжджати на змагання.

В уряді наголосили, що російський спорт вищих досягнень тісно пов’язаний із владою країни-агресорки, тому його неможливо розглядати окремо від війни проти України. Імміграційним службам та поліції доручать відмовляти у в’їзді атлетам і персоналу — зміни набудуть чинності найближчим часом.

Зокрема, заборона може не допустити росіян і білорусів до етапу Кубка світу з лижних перегонів, який відбудеться у грудні в норвезькому Тронгеймі — попри те, що Міжнародна федерація лижного спорту та сноуборду (FIS) дозволила їм виступати в нейтральному статусі.

Раніше про блокування віз для російських спортсменів, зокрема й у нейтральному статусі, заявила Фінляндія. Міністерка закордонних справ Еліна Валтонен підкреслила, що «поки триває загарбницька війна Росії, російським спортсменам немає чого робити у Фінляндії». Рішення стосується кількох зимових турнірів у країні, серед яких Гран-прі з фігурного катання, етап Кубка світу з лижних перегонів, а також чемпіонат світу з фігурного катання в Тампере у березні.

У Міжнародному союзі ковзанярів (ISU) заявили, що «вивчають наслідки» рішення фінського уряду та звернулися по роз’яснення до місцевих спортивних посадовців, додавши, що, на їхню думку, атлети не повинні відповідати за дії своїх урядів.

Фото: Martine Jacobsen / Unsplash
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