Французький музей розшукав викрадену картину XVII століття завдяки плакатам у стилі вестернів

У Франції Музей образотворчих мистецтв Орлеана завдяки кампанії з плакатами Wanted («Розшукується») знайшов картину XVII століття, викрадену під час Другої світової війни. Полотно помітив місцевий антиквар, який після запуску кампанії почав шукати зниклі твори в каталогах онлайн-аукціонів, повідомляє ARTnews.

Йдеться про картину нідерландського художника Віллема Корнеліса Дейстера «П'яниця» (Un Buveur), викрадену 1940 року. Її виявили в каталозі аукціонного дому Gloggner у швейцарському Люцерні. Полотно планували продати на торгах 17 жовтня, оцінивши приблизно у $3400. Спочатку його вважали етюдом до оригінальної роботи.

Знайти картину допоміг Жан-Бернар Руї — колишній антиквар з Орлеана, власник галереї La Tour Saint-Étienne. Побачивши музейну кампанію Wanted, він вирішив самостійно переглядати каталоги аукціонів у пошуках зниклих творів. Саме так чоловік і натрапив на роботу Дейстера.

Кампанію «Розшукується» музей запустив у липні 2026 року. Для неї створили плакати в стилі американських вестернів: із чорно-білими репродукціями зниклих картин і великим написом WANTED. Їх розмістили в місті, соцмережах і на сайті музею. Також опублікували цифровий каталог утрачених робіт, щоб до пошуків могли долучитися всі охочі.

Отримавши повідомлення від Руї, музей зв'язався з аукціонним домом. Щоб підтвердити походження полотна, фахівці порівняли його сучасне зображення з архівною фотографією викраденої картини. Зображення збіглися.

Власник придбав роботу на лондонському аукціоні в 1990-х роках. Дізнавшись про її історію, він погодився безоплатно повернути картину музею.

«Він одразу запропонував повернути картину. Для нього це було цілком природним рішенням, адже він мав змогу насолоджуватися нею протягом 35 років і вважав, що настав час їй повернутися додому», — розповіла директорка музею Олівія Вуазен.

Станом на 3 листопада полотно перебувало на митниці на французькому кордоні. Через пізніші перемальовування та спроби очищення воно зазнало пошкоджень. За оцінкою директорки, у хорошому стані його вартість могла б становити €25–30 тисяч.

Музей Орлеана розшукує сотні творів, утрачених під час Другої світової війни. У червні 1940 року, після наступу нацистських військ на місто, було розграбовано його філію — Музей Поля Фурше, де зберігалося близько 350 картин. Згодом будівлю знищила пожежа, через що тривалий час вважалося, що колекція згоріла. Однак пізніші дослідження показали, що картини зникли ще до пожежі. Зокрема, на фотографії будівлі, зробленій перед її знищенням, музейні зали вже були порожніми.

Загалом музей розшукує 424 картини, втрачені за різних обставин. Серед них — роботи Едуара Мане, Ганса Гольбейна Молодшого, Антоніса ван Дейка, Лоренцо Кости та твір, який приписують майстерні Рафаеля.

За останні роки музею вдалося домогтися повернення кількох творів. Серед них — «Смерть Роланда» Ашиля-Етни Мішаллона, яку добровільно передало подружжя з Німеччини. Знахідка «П'яниці» стала першим результатом саме кампанії Wanted.