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Українка Ніколь Джурик здобула «срібло» у брейкінгу на юнацькій Олімпіаді

Артем Черничко 13 листопада 2026
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Українка Ніколь Джурик здобула «срібло» у брейкінгу на юнацькій Олімпіаді

Українська бігерл Ніколь «Nika Star» Джурик виборола срібну нагороду турніру з брейкінгу на юнацьких Олімпійських іграх-2026 у Дакарі. У вирішальному батлі 14-річна спортсменка поступилася чинній чемпіонці світу з Японії, повідомляє НОК України.

До фіналу українка пройшла впевнено: на груповому етапі вона виграла всі три протистояння — проти суперниць зі США, Казахстану та Болгарії — з однаковим рахунком 2:0, посівши перше місце у своєму квартеті. У чвертьфіналі Джурик здолала представницю Малайзії з рахунком 3:0 за раундами (25:2 за голосами), а у півфіналі перемогла іспанку «Mini Ali», забравши два з трьох раундів.

У фінальному батлі «Nika Star» змагалася з 17-річною японкою «Hiyo» — чинною чемпіонкою світу та лідеркою світового молодіжного рейтингу. Досвідченіша японка здобула перемогу за раундами з рахунком 2:1 (20:7 за голосами).

Ніколь Джурик представляє вінницький колектив Sky Labs, де тренується під керівництвом Сергія «B-boy Parashute» Небесного. Вона є дворазовою чемпіонкою України та входить до складу національної збірної з брейкінгу. Путівку на юнацьку Олімпіаду-2026 українка здобула у вересні, посівши 10-те місце у світовому рейтингу юніорок Всесвітньої федерації танцювального спорту (WDSF).

Фото: НОК України
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