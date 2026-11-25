Компанія Google подала патентну заявку на технологію створення персоналізованого телеканалу, де головним героєм відео зможе стати сам користувач. Штучний інтелект генеруватиме серіали та інші програми, використовуючи зовнішність, голос і вподобання глядача, пише Gizmodo.

У документі описано функцію My Channel («Мій канал»), яка може з'явитися на головному екрані телевізора. Замість добірки готових фільмів користувач побачить відео, створені спеціально для нього. Наприклад, він зможе стати головним героєм науково-фантастичної пригоди, романтичної комедії або бойовика.

Для цього система зможе створювати цифрову версію людини за її фотографіями та відтворювати її голос. Генерувати такі відео ШІ зможе як на запит користувача, так і автоматично.

Сюжети підбиратимуть на основі історії переглядів, улюблених жанрів, демографічних даних та іншої інформації про глядача. Наприклад, якщо людина часто дивиться футбольні матчі, система зможе створити вигадану історію про чемпіонат світу з футболу за її участі.

ШІ також враховуватиме стиль улюблених програм — темп оповіді, структуру сюжету та навіть формат кадру.

Окремо в патентній заявці передбачили можливість додавати рекламу безпосередньо в згенеровані відео. Для цього система використовуватиме спеціальний рекламний модуль.

Google подала заявку в травні 2025 року, а 19 листопада 2026-го її опублікувало Патентне відомство США.

За даними Patentlyze, патентний експерт відхилив заявку. Водночас Google може внести до неї зміни або оскаржити рішення.. Водночас Google може внести до неї зміни або оскаржити рішення.