28 листопада в Брюсселі відкриється музей сучасного мистецтва й архітектури Kanal. Його облаштували в колишньому автомобільному комплексі Citroën площею 40 тисяч м², повідомляє музей.

Будівлю на березі каналу Брюссель — Шарлеруа звели у 1933–1934 роках. Модерністський комплекс із бетону, сталі та скла раніше використовували для продажу й обслуговування автомобілів. Через масштаб і архітектуру його називали «собором для автомобілів».

Реконструкцією займався консорціум Atelier Kanal, до якого увійшли архітектурні бюро EM2N, noAarchitecten та Sergison Bates. Вони відреставрували історичний автомобільний шоурум і промислові приміщення, а всередині комплексу звели три нові споруди для виставок і культурних подій.

Понад 20 тисяч м² музею відвели під громадські простори з безкоштовним доступом. Тут облаштували бібліотеку, книгарню, творчі майстерні, дитячий ігровий простір площею 700 м², ресторани, пекарню та терасу на даху з краєвидом на місто. Також у будівлі працюватимуть виставкові зали, простори для кінопоказів і перформансів.

Виставкову програму Kanal розробляє у співпраці з паризьким Центром Помпіду. Однією з головних експозицій стане A Truly Immense Journey, яка об'єднає понад 350 творів мистецтва від початку XX століття до сьогодення.

Також відкриються An Infinite Woman — виставка про використання образів жінок народу мангбету з Конго в колоніальній пропаганді та їхнє переосмислення в сучасному мистецтві — і Right to the City — Right to the Future, присвячена новим підходам до організації міського простору.

У перші вихідні музей працюватиме 36 годин безперервно. У програмі — концерти, диджей-сети, кінопокази, перформанси та сімейні майстер-класи.

Усі 30 тисяч безкоштовних квитків на виставки забронювали за один день. Водночас громадські простори музею та безкоштовні події залишаться доступними для відвідувачів без таких квитків.