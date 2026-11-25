25 листопада Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №10225-д, який встановлює правила роботи ринку криптовалют та оподаткування операцій із ними. За документ проголосував 271 народний депутат.

Для фізичних осіб передбачено податок на прибуток від продажу криптовалюти — 18% податку на доходи та 5% військового збору. Його нараховуватимуть на різницю між доходами від продажу активів і витратами на їх придбання, а не на всю отриману суму.

Наприклад, якщо людина придбала криптовалюту за 100 тисяч гривень, а продала за 150 тисяч, податки нараховуватимуть на 50 тисяч гривень прибутку. Власники криптовалют самостійно декларуватимуть доходи та сплачуватимуть податки.

Для активів, придбаних до набрання чинності законом, передбачили перехідний період до кінця 2028 року. У цей час можна буде скористатися пільговою ставкою — 5% податку на доходи та 5% військового збору з усієї суми продажу, пише Forbes Ukraine.

Не оподатковуватимуть обмін однієї криптовалюти на іншу та прибуток від продажу активів у межах однієї мінімальної зарплати на рік. Винятки також передбачили для окремих випадків безоплатного отримання токенів.

Закон поділяє віртуальні активи на три категорії: токени, прив'язані до вартості інших активів, зокрема валют чи майна; токени електронних грошей, прив'язані до однієї офіційної валюти; та всі інші токени.

Для публічного продажу нових токенів потрібно буде готувати «білу книгу» — документ з інформацією про актив, його емітента, права власників і можливі ризики.

Криптобіржі та інші компанії, що займаються зберіганням, обміном і переказом віртуальних активів, повинні будуть отримувати дозволи регулятора, звітувати про свою діяльність і зберігати активи клієнтів окремо від власних.

Нові правила мають запрацювати з 1 липня 2027 року. Закон також наближає український криптовалютний ринок до європейського регулювання MiCA.