Американський журнал TIME опублікував щорічну добірку 100 найкращих фотографій року. До неї увійшли шість світлин з України, що документують наслідки російських атак, історії поранених військових і цивільних та життя під час війни.

Добірку оприлюднили 24 листопада. Редактори TIME відібрали фотографії, що відображають найважливіші події 2026 року — від воєн і природних катастроф до протестів, спортивних змагань і повсякденного життя.

29 липня Костянтин Ліберов сфотографував людей, які відпочивають на пляжі на околиці Одеси. На задньому плані здіймається дим від пожежі після російського ракетного удару. У цей час тривала повітряна тривога.

24 травня Сергій Коровайний зняв жінку на вулиці в центрі Києва. Після російської атаки вулицю оповив дим від пожеж на продуктовому ринку та в торговельному центрі.

Фото: Сергій Коровайний

18 лютого Маріліз Віньо сфотографувала ветерана Єгора Бабенка під час репетиції вистави «Енеїда» Театру ветеранів у Києві. У березні 2022 року він зазнав тяжких поранень унаслідок російського обстрілу на Миколаївщині. Нині Бабенко працює психологом у реабілітаційному центрі Titanium та грає в театрі.

12 жовтня Маурісіо Ліма задокументував наслідки російського ракетного удару по Харкову. На його фотографії військові та рятувальники несуть до автомобіля швидкої допомоги чоловіка, якого врятували з-під завалів квартири на першому поверсі. Позаду них горить житловий будинок.

15 вересня Йоганна Марія Фріц зафіксувала зустріч подруг Альони Василець і 13-річної Вероніки Овчарової в київському «Охматдиті». Дівчата не бачилися відтоді, як обидві зазнали поранень унаслідок російського удару керованою авіабомбою по Сумах. На знімку мати Альони обіймає Вероніку, а сама Альона сидить на лікарняному ліжку.

13 березня Герд Людвіг сфотографував працівника Чорнобильської АЕС у сховищі відпрацьованого ядерного палива СВЯП-1, збудованому за радянських часів. На знімку працівник у захисному одязі відкриває металеву кришку сховища, де паливо зберігається під водою.

Серед інших світлин, які відібрала редакція TIME, — фотографії зворотного боку Місяця, зимових Олімпійських ігор в Італії, чемпіонату світу з футболу, протестів в Ірані та лісових пожеж у Франції.

Переглянути повну добірку можна на сайті TIME.