Uklon запустять у двох країнах

Український сервіс виклику таксі Uklon найближчим часом планує розпочати роботу у двох країнах. Про це розповів в інтерв'ю LIGA.net операційний директор та співзасновник компанії Сергій Смусь.

«Спершу у планах зайти у дві країни, які поки не називатиму, з перервою у три-чотири місяці. Ще в одну заходитимемо з партнером», – зазначив він.

Сервіс може запрацювати за кордоном вже у квітні.

У грудні 2021 року Uklon вийшов на ринок Молдови, проте вже у березні 2022 року роботу сервісу призупинили через початок повномасштабного вторгнення в Україну й проблеми з партнером.