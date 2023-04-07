Uklon запустять у двох країнах

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Марія Іващук
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Український сервіс виклику таксі Uklon найближчим часом планує розпочати роботу у двох країнах. Про це розповів в інтерв'ю LIGA.net операційний директор та співзасновник компанії Сергій Смусь.

«Спершу у планах зайти у дві країни, які поки не називатиму, з перервою у три-чотири місяці. Ще в одну заходитимемо з партнером», – зазначив він.

Сервіс може запрацювати за кордоном вже у квітні.

У грудні 2021 року Uklon вийшов на ринок Молдови, проте вже у березні 2022 року роботу сервісу призупинили через початок повномасштабного вторгнення в Україну й проблеми з партнером.

Опубліковано: 07 квітня 2023
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