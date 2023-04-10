Українське кіно на Netflix: 8 найцікавіших фільмів

На стрімінговому сервісі Netflix все більше зявляється українського контенту. Ми зібрали найцікавіші українські фільми, які вже зараз доступні до перегляду онлайн.

Дике поле

Режисер: Ярослав Лодигін

В ролях: Олег Москаленко, Володимир Ямненко, Олексій Горбунов, Руслана Хазіпова, Євгенія Муц

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”Дике поле” – це дебютна режисерська робота Ярослава Лодигіна і екранізація відомого роману Сергія Жадана “Ворошиловград”. Головний герой – Герман, який змушений повернутися до рідного містечка на Донбасі. Старший брат Германа зник, тож тепер герою належить зберегти сімейний бізнес – стару бензоколонку, на яку вже кинули оком місцеві бандити.

Носоріг

Режисер: Олег Сенцов

В ролях: Сергій Філімонов, Євген Черніков, Євген Григор'єв, Аліна Зєвакова, Марія Штофа

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Дія стрічки розгортається у 1990-ті роки – в часи, коли на вулицях панувало беззаконня. Схильний до насильства бандит на прізвисько “Носоріг” все глибше занурюється в безжальний світ криміналу і стає на кривавий шлях, що призводить до неочікуваних наслідків.

Зима у вогні: Боротьба України за свободу

Режисер: Євген Афінеєвський

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Документальний фільм “Зима у вогні” розповідає про 93 дні Революції Гідності. Стрічка сповнена кадрами початку зародження протестувального руху, кадрами, як він переріс в справжню боротьб за цінності українського народу, а також інтерв'ю з протестувальниками, записи з місця подій. Фільм був номінований на премію “Оскар” в категорії “Найкращий документальний повнометражний фільм”.

Снайпер. Білий ворон

Режисер: Мар'ян Бушан

В ролях: Павло Алдошин, Марина Кошкіна, Роман Семисал, Андрій Мостренко, Олег Драч, Роман Ясіновський

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Микола був екопоселенцем на Донеччіні, допоки війна не змінила його життя. Він стає добровольцем, аби відновити справедливість та помститися за смерть своєї дружини. Для цього йому потрібно знайти та ліквідувати ворожого снайпера.

Мої думки тихі

Режисер: Антоніо Лукіч

В ролях: Андрій Лідаговський, Ірма Вітовська-Ванца

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“Мої думки тихі” – дебют режисера Антоніо Лукіча в повному метрі. Трагікомедія про непрості стосунки сина з матір’ю отримала Приз глядацьких симпатій у національному конкурсі Одеського міжнародного кінофестивалю та отримала Національну кінопремію “Золота дзиґа” в категорії “Найкращий фільм”. За сюжетом молодий звукорежисер Вадим вирушає у Карпати записати голоси місцевих тварин. Для нього це шанс отримати роботу і переїхати до Канади. Але разом з Вадимом на завдання вирушає і його мама.

Захар Беркут

Режисер: Ахтем Сеітаблаєв, Джон Вінн

В ролях: Роберт Патрік, Томмі Фленаган, Роккі Маєрс, Поппі Дрейтон

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Екранізація однойменної історичної повісті Івана Франка створена у копродукції Україною та США. Дія розгортається у 1241 році, коли до Карпатських гір підійшла Монгольська орда. Група місцевих мисливців розробляє план, як зупинити загарбників і захистити своє поселення в Карпатах.

Віддана

Режисерка: Христина Сиволап

В ролях: Маріанна Янушевич, Алеся Романова, Роман Луцький

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]Події екранізації роману «Фелікс Австрія» Софії Андрухович відбуваються на зламі XIX і XX століть. Внаслідок пожежі доктор Ангер втратив дружину, але зміг врятувати свою дочку та дочку прислуги. Роки потому дві жінки намагаються з’ясувати, хто вони одна одній – сестри, подруги, чи господиня і служниця?..

Поводир

Режисер: Олесь Санін

В ролях: Антон-Святослав Грін, Станіслав Боклан, Джефф Баррелл, Олександр Кобзар, Сусана Джамаладінова (Джамала)

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За сюжетом історичної драми, син американського інженера тікає від спецслужбовців, які вбили його батька. Хлопчика рятує сліпий кобзар, разом з яким вони вирушають у подорож Україною в роки колективізації та Голодомору.