У Києві вперше покажуть твори Марії Примаченко із циклу «Людям на радість»

У Національному музеї українського народного декоративного мистецтва в Києві вперше представили виставку робіт Марії Примаченко із циклу «Людям на радість».

Експозиція складається із 22 картин мисткині, повідомили на фейсбук-сторінці музею.

Саме за ці твори художниця отримала звання лауреатки Державної премії імені Тараса Шевченка.

На виставці можна буде побачити 22 твори з музейної колекції, зокрема — «Слава України» (1965 р.), «Домашні маки» (1965 р.), «Гості у лева» (1963 р.), «Ведмеді на пасіці» (1965 р.), «Калинові береги» (1966 р.) та інші.

Загалом Марія Примаченко залишила велику художню спадщину — понад 2000 творів.

Виставка триватиме до 31 травня.

Національний музей українського народного декоративного мистецтва працює з 10:00 до 17:00 із середи до неділі (понеділок, вівторок — вихідні) за адресою: вулиця Лаврська, 9.

Раніше ми писали, що до 17 березня 2024 року в Музеї Боде в Берліні триватиме виставка «Поза часом. Сучасне українське мистецтво під час війни».

Фото: Національний музей українського народного декоративного мистецтва