Київ і Ліверпуль проведуть спільний благодійний рейв на підтримку України

7 травня одночасно в Києві й Ліверпулі пройде вечірка-рейв.

Її транслюватимуть у прямому етері. Гості обох міст бачитимуть одне одного на екранах, повідомили організатори проєкту Rave UKraine.

У столиці вечірка відбудеться в барі «Хвильовий», у Ліверпулі — на локації Content. Вечірка розпочнеться о 15:00 за британським часом і о 17:00 – за київським.

Захід проходитиме в межах Єврофестивалю, щоби показати стійкість українського народу і світову підтримку.

На рейві від Києва виступлять Jane, Lostlojic, Pledov, Cantrust, Raavel. Від Ліверпуля — Hot Chip, Dj Mingulitka, Dj Paulette, James Lavelle та інші. Більше імен обіцяють оголосити незабаром.

Вартість квитків на захід у Києві — 350 гривень. Придбати їх можна за посиланням.

Раніше ми писали, що під час «Євробачення-2023» у Ліверпулі пройде українсько-британський фестиваль.