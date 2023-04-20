Київ і Ліверпуль проведуть спільний благодійний рейв на підтримку України

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Ірина Маймур
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7 травня одночасно в Києві й Ліверпулі пройде вечірка-рейв.

Її транслюватимуть у прямому етері. Гості обох міст бачитимуть одне одного на екранах, повідомили організатори проєкту Rave UKraine.

У столиці вечірка відбудеться в барі «Хвильовий», у Ліверпулі — на локації Content. Вечірка розпочнеться о 15:00 за британським часом і о 17:00 – за київським.

Захід проходитиме в межах Єврофестивалю, щоби показати стійкість українського народу і світову підтримку.

На рейві від Києва виступлять Jane, Lostlojic, Pledov, Cantrust, Raavel. Від Ліверпуля — Hot Chip, Dj Mingulitka, Dj Paulette, James Lavelle та інші. Більше імен обіцяють оголосити незабаром.

Вартість квитків на захід у Києві — 350 гривень. Придбати їх можна за посиланням.

Раніше ми писали, що під час «Євробачення-2023» у Ліверпулі пройде українсько-британський фестиваль.

Фото: Rave UKraine, Melissa Askew /Unsplash

Опубліковано: 20 квітня 2023
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