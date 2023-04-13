Під час «Євробачення-2023» у Ліверпулі пройде українсько-британський фестиваль: хто виступить

7–9 травня в Ліверпулі пройде фестиваль Xpresia.

Його організовує українське музичне медіа «Слух» у межах британсько-української програми EuroFestival на «Євробаченні-2023».

Захід відбуватиметься на кількох музичних майданчиках Ліверпуля одразу. Це The Invisible Wind Factory, Meraki й Quarry.

На Xpresia зіграють понад 30 українських і британських артистів. Зокрема, серед українців: Zetetics, Стас Корольов, Krapka;Koma, Zbaraski, Туча, Andrii Barmalii, Nastya Muravyova, Tweeman та інші.

Крім музики, на фестивалі представлять креативні технології, візуальне мистецтво, театр та кабаре.

Вхід на фестиваль вільний, однак квитки варто забронювати заздалегідь за цим посиланням .

Раніше ми писали, що «ДахаБраха» зіграють благодійний концерт у Жовтневому палаці в Києві.

Фото: «Слух»