У Києві уламки російської ракети пошкодили два павільйони кіностудії Довженка

У ніч проти 7 жовтня під час російської атаки на Київ уламки ракети впали на територію Національної кіностудії художніх фільмів імені Олександра Довженка. Вони пробили покрівлі шостого та сьомого знімальних павільйонів. Про це повідомило Міністерство культури України.

На території студії виникла пожежа, яку вже ліквідували. Люди не постраждали. Фахівці обстежують пошкоджені будівлі та оцінюють завдані збитки.

Кіностудія вже зазнавала значних пошкоджень під час російських атак на Київ 2 та 15 червня. Тоді були пошкоджені 18 будівель, інженерні мережі та об’єкти культурної спадщини на її території. Серед них — Головний знімальний павільйон 1927–1928 років, адміністративний і лабораторний корпуси, Музей кінофабрики та фільмотека.

Найбільших втрат у червні студія зазнала через пряме влучання у костюмний цех, де зберігалася одна з найбільших в Україні колекцій сценічного та кінематографічного вбрання.

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Після червневих атак на території студії розпочали першочергові аварійно-відновлювальні роботи, щоб захистити пошкоджені приміщення від подальшого руйнування та відновити виробничу діяльність.

Також після червневого удару вдалося врятувати архів із близько 600 фільмів. Частина цих стрічок досі не оцифрована й існує лише на плівці.

Нагадаємо, що в ніч проти 7 жовтня Росія атакувала Київ балістичними ракетами. Внаслідок атаки в Дарницькому районі загинули двоє людей.